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سياسة|روسيا

وزير النقل الروسي يستبعد استئناف رحلات الطيران إلى مصر قريبا

جزء من حطام الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء في أكتوبر 2015- أرشيفية
جزء من حطام الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء في أكتوبر 2015- أرشيفية
22/2/2017

استبعد وزير النقل الروسي استئناف رحلات الطيران مع مصر قريبا، وذلك بعد تعليقها إثر تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء قبل أكثر من عام.

وأوضح الوزير مكسيم سوكولوف في مقابلة تلفزيونية مع محطة "روسيا 24" الثلاثاء أن فريق الخبراء الذي اختبر إجراءات الأمن في مطار القاهرة مؤخرا خلص إلى أنه من غير الممكن استئناف رحلات الطيران في القريب العاجل.

وعزا سوكولوف ذلك لوجود ملاحظات يتوجب إزالتها متعلقة بأنظمة البصمة البيومترية ونظام مراقبة الفيديو وغيرها من الجوانب، وذلك لتأمين سلامة الركاب بشكل كامل. مؤكدا أن الجانبين الروسي والمصري يعملان على إزالة هذه الملاحظات.

وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية قد تحدثت عن إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر في 23 فبراير/ شباط الجاري.

لكن سوكولوف أشار إلى أن بلاده تنتظر حاليا دعوة من الجانب المصري لإجراء تقييم جديد في مطار القاهرة، معربا عن أمله بأن تكون من الاختبارات نهائية.

وأضاف سوكولوف أن روسيا أرسلت مذكرة لمصر مع دعوة لتوقيع اتفاق حكومي بشأن أمن الطيران.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ما أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم، كما توصلت لجنة تحقيق روسية إلى أن عملا إرهابيا كان وراء إسقاط الطائرة.

وصادق مجلس الوزراء الروسي يوم الجمعة الماضي على بروتوكول للتعاون مع مصر في مجال أمن الطيران المدني لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة. وقالت موسكو إن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين تعتمد على جهود الجانب المصري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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