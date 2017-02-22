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سياسة|أمريكا

مدينة أمريكية تسمح ببناء مسجد بعد دعاوى قضائية ضدها

عدد من معارضي بناء المسجد نظموا احتجاجات في المنطقة
عدد من معارضي بناء المسجد نظموا احتجاجات في المنطقة
22/2/2017

وافق مجلس مدينة أمريكية على اقتراح معطَل لبناء مسجد ولاية ميشيغان الأمريكية، بعدما واجه دعاوى قضائية تتهمه بالتمييز.

ووافق مجلس مدينة ستيرلنغ هايتس شرق ميشيغان بالإجماع على اقتراح بناء المسجد لتسوية دعاوى قضائية رفعها سكان مسلمون ووزارة العدل الأمريكية تتهم المدينة بالتمييز.

وجاء القرار عقب اجتماع صاخب مساء الثلاثاء علت فيه أصوات المعارضين. وقال رئيس البلدية مايك تيلور الأربعاء إن أحد المعارضين لبناء المسجد اتهم أعضاء المجلس بالعمل مع "إرهابيين".

وسعى معارضو بناء المسجد في ميشيغان ومناطق أخرى للحصول على مساعدة وزير العدل جيف سيشنز والرئيس دونالد ترمب الذي لعب في حملته الانتخابية العام الماضي على المخاوف من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية ودعا لفرض حظر على دخول المسلمين للولايات المتحدة.

وخشي محامو الحريات الدينية من أن يغير ترمب مواقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الخاصة بحماية حقوق المسلمين.

لكن وزارة العدل أصدرت بيانا الأربعاء تشيد فيه بالموافقة على بناء المسجد.

وقال توم ويلر، القائم بأعمال مساعد وزير العدل والذي عينه ترامب للإشراف على إدارة الحقوق المدنية "القانون الاتحادي يحمي حق أصحاب العقائد في بناء دور عبادة من دون تمييز أو أعباء غير ضرورية على ممارساتهم الدينية."

وفي عهد الرئيسين أوباما وجورج بوش الابن أقام محامو وزارة العدل دعاوى قضائية ضد عدد من المدن والبلدات التي ترفض طلبات بناء مساجد، قائلين إن المسؤولين يمارسون التمييز ضد المسلمين.

وكان مركز الجالية الإسلامية الأمريكية، وهو منظمة لا تهدف للربح في ميشيغان، قد تقدم بطلب في 2015 لبناء ثالث مسجد في ستيرلنغ هايتس، وهي مدينة يسكنها نحو 132 ألف شخص وتقع على بعد نحو 37 كيلومترا شمالي ديترويت، التي يعيش بها عدد كبير من العرب والمسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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