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سياسة|مصر

شاهد: وصول جثمان الشيخ عمر عبد الرحمن للقاهرة لدفنه

الشيبخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية بمصر
الشيبخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية بمصر
22/2/2017

وصل إلى مطار القاهرة الأربعاء جثمان الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية بمصر، الذي توفي بأحد السجون الأمريكية.

وأنهت سلطات مطار القاهرة تسليم جثمان الشيخ عبدالرحمن وتسلمته أسرته تمهيدا لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.

وتوفي الشيخ عبد الرحمن السبت بعد صراع طويل مع المرض منذ احتجازه بالسجون الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي.

وكان الشيخ عبد الرحمن يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ"التآمر في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993." وهي الاتهامات التي كان ينفيها هو و الفريق المدافع عنه بشدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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