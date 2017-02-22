شاهد: المياه تجرف جثث مهاجرين على شواطئ ليبيا

جرفت المياه عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة إلى السواحل الليبية، في أحدث مأساة تشهدها منطقة ينظم فيها رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوربا.

وقال محمد المصراتي المتحدث باسم الهلال الأحمر إنه تم العثور على 74 جثة بالقرب من مدينة الزاوية غرب البلاد يوم الاثنين، مضيفا أنه يخشى ظهور المزيد من الجثث.

وأضاف أنه عثر أيضا على زورق مطاطي ممزق، من النوع الذي عادة ما يحمل نحو 120 شخصا، في مكان قريب.

وقال فرع الهلال الأحمر في الزاوية إن هناك جثثا لا تزال عائمة في البحر لكنه لا يملك أي وسيلة لانتشالها.

من جانبها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة إن تجار البشر أخذوا المحرك وتركوا الزورق.