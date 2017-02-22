شاهد: الرئاسة التركية: لا نرغب في التصعيد مع إيران

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن أنقرة لا ترغب في تصعيد مع إيران وطالبها بإعادة حساباتها في العالم.

وطالب كالن طهران في مؤتمر صحفي بأنقرة، الأربعاء، أن تعيد حساباتها مشيرا إلى أن تركيا لا ترغب في تصعيد الموقف مع إيران على خلفية الأزمة الأخيرة بين البلدين بعد اتهام أنقرة لطهران بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكد كالن على أن تركيا تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية أثناء محاربة تنظيم الدولة، لافتًا إلى كم الشهداء الذين قدمتهم تركيا في حربها ضد "الإرهاب" وحفاظًا على أمنها.

وقال إن نجاح عملية الباب مهم لتطهير الرقة من تنظيم الدولة، لكن لا يمكن غض الطرف عن جهود إيران للحصول على نفوذ خارج حدودها محاوِلة السيطرة على أجزاء من سوريا أو العراق.

ولفت كالن إلى أن علاقات إيران مع دول الخليج قد ساءت وتوترت كثيرًا، لذا يجب عليها أن تعيد حساباتها، مطالبًا إياها بتقدير مواقف وجهود تركيا.

كما طالب إيران بالإعلان عن مواقفها بشكل واضح فيما يتعلق بسوريا ومحاسبة نفسها على مساندتها لنظام بشار الأسد الذي تسبب بمقتل أكثر من 600 ألف مواطن سوري.