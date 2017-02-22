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سياسة|تركيا

تركيا تسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجيش للمرة الأولى

وزير الدفاع التركي فكري إيشيق
وزير الدفاع التركي فكري إيشيق
22/2/2017

سمحت تركيا للمرة الأولى للنساء المنخرطات في صفوف الجيش بارتداء الحجاب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أنه بإمكان الضباط والأفراد من الإناث بالجيش التركي ارتداء غطاء الرأس (الحجاب) خلال أدائهن وظائفهن في وحداتهن العسكرية مع الالتزام بألوان الزي العسكري.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن الوزارة أعدت لائحة تعديلات بشأن لباس القوات المسلحة التركية.

ومن المنتظر دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية.

وشرعت تركيا خلال الأعوام الماضية في ظل حكم "حزب العدالة والتنمية" في تيسير القواعد التي تحظر الحجاب في المؤسسات الحكومية.

وفي عام 2013، تم السماح للموظفات في الجهاز الحكومي للدولة بارتداء الحجاب.

 كما سمح العام الماضي للنساء من أفراد الشرطة والعناصر المدنية في الجيش بارتداء الحجاب. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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