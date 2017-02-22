البث الحي
سياسة

الشرطة تستجوب مساعدي مارين لوبن بشأن مخالفات مالية

حارس لوبان الشخصي تيري لوجييه يظهر وراءها في إحدى المناسبات - أرشيفية
حارس لوبان الشخصي تيري لوجييه يظهر وراءها في إحدى المناسبات - أرشيفية
22/2/2017

احتجزت الشرطة القضائية الفرنسية الحارس الشخصي لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وكبير مستشارييها للتحقيق معهما بشأن مخالفات مالية.

وقال محامي مارين لوبن إن التحقيقات تناولت اتهامات تتعلق باستغلال أموال الاتحاد الأوروي في دفع مبالغ لمساعدين برلمانيين.

وقال المحامي مارسيل سيكالدي إن هذه المزاعم "تحايل" يهدف إلى إضعاف الحملة الانتخابية لحزب الجبهة الوطنية الذي ترأسه لوبن.

وسبق أن نفت لوبن أي مخالفات، وانتقدت هذه الإجراءات.

ويأتي احتجاز مساعدي لوبن بعد مداهمة مقر الحزب يوم الاثنين غربي باريس، بينما كانت لوبن خارج البلاد.

ويأتي التحقيق بعدما طالب البرلمان الأوربي مارين لوبن بردّ الأموال، وقال البرلمان إن لوبن دفعت لهم الأموال بغير حق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)