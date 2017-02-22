الشرطة تستجوب مساعدي مارين لوبن بشأن مخالفات مالية

احتجزت الشرطة القضائية الفرنسية الحارس الشخصي لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وكبير مستشارييها للتحقيق معهما بشأن مخالفات مالية.

وقال محامي مارين لوبن إن التحقيقات تناولت اتهامات تتعلق باستغلال أموال الاتحاد الأوروي في دفع مبالغ لمساعدين برلمانيين.

وقال المحامي مارسيل سيكالدي إن هذه المزاعم "تحايل" يهدف إلى إضعاف الحملة الانتخابية لحزب الجبهة الوطنية الذي ترأسه لوبن.

وسبق أن نفت لوبن أي مخالفات، وانتقدت هذه الإجراءات.

ويأتي احتجاز مساعدي لوبن بعد مداهمة مقر الحزب يوم الاثنين غربي باريس، بينما كانت لوبن خارج البلاد.

ويأتي التحقيق بعدما طالب البرلمان الأوربي مارين لوبن بردّ الأموال، وقال البرلمان إن لوبن دفعت لهم الأموال بغير حق.