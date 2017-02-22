البشير يعلن تنحيه بحلول 2020 ويتهم القاهرة بدعم جوبا بالسلاح

قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه سيتنحى عن الحكم بحلول العام 2020، واتهم الحكومة المصرية بدعم حكومة جنوب السودان بالسلاح.

وأضاف البشير خلال حوار له مع عدد من رؤساء تحرير صحف سودانية على هامش زيارته لأبو ظبي ونشرته صحفية الانتباهة السودانية الأربعاء أنه "ما من دولة تتعرض للتآمر عليها مثل السودان".

ونفى الرئيس السوداني رغبته في الاستمرار بالحكم بعد 2020، لافتا إلى أن "إدارة بلد في ظروف السودان ولمدة 31 سنة عملية مهلكة جدًا"، حسب وصفه، كاشفًا أنه لم يعد يقرأ التقارير التي تأتيه ليلًا لكثرتها.

وأوضح البشير أن الدستور حسم الموضوع بدورتين، وكذلك بحسب النظام الاساسي للمؤتمر الوطني دورتين.

واتهم البشير الحكومة المصرية بدعم حكومة دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر. وأضاف: "لدي معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان" مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لا تقاتل في جنوب السودان لكنها تمد حكومتها بالأسلحة.

كما جدد البشير القول إن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بعدائية، متهما جهات لم يسمّها داخل هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه عن طريق استضافة شخصيات من المعارضة السودانية عرقلت وتعرقل محاولات إنهاء الخلافات في الداخل السوداني.

جدير بالذكر أن من القضايا العالقة بين الخرطوم والقاهرة النزاع على منطقة حلايب الحدودية بين البلدين.