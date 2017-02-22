البث الحي
سياسة|السودان

البشير يعلن تنحيه بحلول 2020 ويتهم القاهرة بدعم جوبا بالسلاح

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
22/2/2017

قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه سيتنحى عن الحكم بحلول العام 2020، واتهم الحكومة المصرية بدعم حكومة جنوب السودان بالسلاح.

وأضاف البشير خلال حوار له مع عدد من رؤساء تحرير صحف سودانية على هامش زيارته لأبو ظبي ونشرته صحفية الانتباهة السودانية الأربعاء أنه "ما من دولة تتعرض للتآمر عليها مثل السودان".

ونفى الرئيس السوداني رغبته في الاستمرار بالحكم بعد 2020، لافتا إلى أن "إدارة بلد في ظروف السودان ولمدة 31 سنة عملية مهلكة جدًا"، حسب وصفه، كاشفًا أنه لم يعد يقرأ التقارير التي تأتيه ليلًا لكثرتها.

وأوضح البشير أن الدستور حسم الموضوع بدورتين، وكذلك بحسب النظام الاساسي للمؤتمر الوطني دورتين. 

واتهم البشير الحكومة المصرية بدعم حكومة دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر. وأضاف: "لدي معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان" مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لا تقاتل في جنوب السودان لكنها تمد حكومتها بالأسلحة.

كما جدد البشير القول إن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بعدائية، متهما جهات لم يسمّها داخل هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه عن طريق استضافة شخصيات من المعارضة السودانية عرقلت وتعرقل محاولات إنهاء الخلافات في الداخل السوداني.

جدير بالذكر أن من القضايا العالقة بين الخرطوم والقاهرة النزاع على منطقة حلايب الحدودية بين البلدين.

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)