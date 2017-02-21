وزير الدفاع الروسي: لا يوجد في الغرب "حيوان" يستطيع أن يأمر "الدب"

رد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بعنف على نظيره البريطاني، مايكل فالون، بشأن تدخل موسكو الأخير بالشأن الليبي.

وقال الوزير الروسي، في خطاب أمام طلاب مؤسسة موسكو للعلاقات الدولية بالعاصمة الروسية: "لا أعتقد أنه في حديقة حيواناتهم (الغرب) هناك حيوان يستطيع أن يأمر الدب (روسيا)".

وأضاف شويغو متحدثا عن البريطانيين: "وإذا أردنا الاستمرار بالحديث عن الحيوانات؛ ماذا يوجد على شعارهم؟ الأسد؟ كما تقول المقولة القديمة: كل الأسود قطط ولكن ليس كل القطط أسود".

وفي كلمة له بمؤتمر ميونيخ للأمن، الاسبوع الماضي، حذر الوزير البريطاني روسيا من التدخل في ليبيا.

وقال فالون: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يقوم باختبار الغرب والتحالف الذي يجمعه"، وأضاف: "لا نريد عبثاً لأيدي الدب في المنطقة".

ويدور في الآونة الأخيرة حديث عن تقارب بين قائد القوات المنبثقة عن مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، خليفة حفتر، وروسيا، على حساب الغرب.

واليوم الثلاثاء، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة "روسنفت" الروسية المملوكة للدولة اتفاقية إطار للتعاون، لفتح المجال للاستثمار من قبل الأخيرة في قطاع النفط في الليبي.