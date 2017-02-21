وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف بقصف أهداف في سيناء

ألمح وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان لأول مرة إلى أن قواته قصفت مواقع في سيناء وقتلت خمسة من عناصر تنظيم الدولة.

وجاء اعتراف ليبرمان في حوار مع إذاعة الجيش الاسرائيلي الثلاثاء، حيث سألته الإذاعة عن حقيقة الأنباء عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع لتنظيم الدولة في سيناء ردا على إطلاق نار من سيناء باتجاه إيلات قبل نحو أسبوع.

وقال ليبرمان: "إطلاق النار كان من سيناء، ويبدو أن القوات الخاصة، كالعادة، هي من استهدفت ودمرت قوة من المخربين تابعة لداعش في سيناء أمس وأول أمس".

وأضاف ليبرمان: "نحن لا نترك شيئا بدون رد. لا أعتقد أن داعش في سيناء هو تهديد جدي، لكنه مصدر إزعاج بالفعل".

وكان القصف الإسرائيلي لمواقع تنظيم الدولة في سيناء قد أسفر عن مقتل 5 من عناصر التنظيم.