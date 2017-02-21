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سياسة|لبنان

شاهد: لوبن ترفض ارتداء الحجاب وتلغي لقاءها بمفتي لبنان

21/2/2017

.غادرت مرشحة اليمين المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبن، دار الإفتاء اللبنانية دون لقاء المفتي بعد رفضها وضع غطاء للرأس

وأشار بيان صادر عن دار الفتوى، الثلاثاء، إلى أن لوبن رفضت ارتداء الحجاب في مقر دار الإفتاء، وخرجت دون إتمام لقائها بمفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، رغم إبلاغها مسبقا بضرورة ذلك وفقا للبرتوكول المعتمد.

وقال المكتب الصحفي للمفتي إن مساعدي لوبن كانوا على علم مسبق بضرورة أن ترتدي حجابا أثناء اللقاء، وختم بيان دار الفتوى بالتعبير عن أسفه لهذا التصرف الذي وصفه بغير المناسب في مثل هذه اللقاءات.

وألغت لوبن اللقاء قائلة للصحفيين "يمكنكم إيصال تحياتي للمفتي لكنني لن أغطي نفسي"، وتزور لوبن لبنان سعيًا لتحسين فرصها الانتخابية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبن، مرشحة حزب الجبهة الوطنية ستحصد على الأرجح أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان، لكنها ستخسر أمام مرشح ينتمي للتيار الرئيسي في جولة ثانية حاسمة في مايو/أيار.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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