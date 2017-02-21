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شاهد: الحرس الثوري الإيراني يهزم البحرية الأمريكية في فيلم رسوم متحركة

21/2/2017

يبدأ قريبا عرض فيلم رسوم متحركة طويل يصور مواجهة مسلحة بين الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية في دور العرض بإيران.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم التوتر بشأن لغة الخطاب المشددة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد طهران.

ويبدأ فيلم (معركة الخليج الفارسي 2) ومدته 88 دقيقة بهجوم من الجيش الأمريكي على مفاعل نووي إيراني ومن البحرية الأمريكية في الخليج على مواقع استراتيجية في جميع أنحاء البلاد.

ويرد الحرس الثوري الإيراني بكامل قوته ويطلق صواريخ باليستية على السفن الحربية الأمريكية.

وقال فرهاد عظيمة مخرج الفيلم إنها صدفة مُذهلة أن يتزامن عرض الفيلم -الذي استغرق صنعه أربعة أعوام- مع وصول رئيس إلى البيت الأبيض يريد إشعال حرب .

وأضاف "يُظهر فيلم معركة الخليج الفارسي 2 القوة المحتملة لإيران. هذه القوة لا تثبت الاستراتيجية الحالية لإيران. وبدلا من ذلك يحاول (الفيلم) تصوير إيران في حالة خوضها حربا ويظهر 99 في المئة من قدراتها الأساسية في الحرب. إنه يحاول أن يظهر ما يحتمل أن يكون في جعبة إيران".

وقال ترمب في تصريحات سابقة إنه لن يكون "عطوفا" على إيران مثل سلفه باراك أوباما محذرا من أن الخيارات العسكرية مطروحة على المائدة فيما يتعلق بالرد على الجمهورية الإسلامية.

ورُسمت شخصية القائد الإيراني الرئيسي في الفيلم مثل قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني الذي يشرف على العمليات العسكرية الإيرانية ضد الجماعات المعارضة لرئيس النظام السوري بشار الأسد في سوريا وكذلك عناصر "تنظيم الدولة" في العراق.

وذكر عظيمة أنه سعى للتواصل مع سليماني لضمان أنه لا يعارض ظهوره في الفيلم لكنه لم يتلق ردا.

لكن شخصيات بارزة مقربة من سليماني طلبت من المخرج أن يحتفظ بالشخصية لكن أن يسقط اسم قاسم في النسخة النهائية من الفيلم.

وقال المخرج البالغ من العمر 35 عاما "أحد أسباب محاولتنا استخدام وجه قاسم سليماني في الرسوم هو أنه يرمز لصاعقة تخيف أعداءنا الذين يهددوننا بشكل يومي ويتخذون خطوات عسكرية وغير عسكرية لإسقاط النظام الإيراني".

وأضاف عظيمة أنه على النقيض من الموارد الهائلة المتاحة في هوليوود فإن استوديو فاطمة الزهراء للرسوم المتحركة به فريق صغير ويعمل بميزانية محدودة.

وأردف أنهم لم يتلقوا أي تمويل من الحكومة وليسوا مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضح أن العرض سيبدأ بمجرد حصول الفيلم على التصاريح اللازمة من السلطات الثقافية.

وأثار الإعلان التشويقي للفيلم بالفعل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشره آلاف الأشخاص الذين ينتظرون بشغف بدء عرضه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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