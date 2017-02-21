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سياسة|بريطانيا

شاهد: الآلاف يحتجون على زيارة ترمب لبريطانيا

21/2/2017

احتشد آلاف المحتجين أمام البرلمان البريطاني رافعين لافتات تطالب بإلغاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبريطانيا.

وجاءت الاحتجاجات خلال مناقشة البرلمان لالتماس موقع من مليون و800 ألف شخص يطالبون الحكومة بإلغاء الزيارة.

ودافعت الحكومة البريطانية الاثنين عن قرارها بتوجيه الدعوة لترمب للقيام بزيارة دولة وحضور لقاء مع الملكة هذا العام.

وتريد حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التأكيد على ما سمتها "العلاقة المميزة" مع الولايات المتحدة وتأمين اتفاقية تجارية في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال آلان دانكن وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام البرلمان "بالنظر إلى دور أمريكا المحوري بكل تأكيد فنحن نعتقد أنه من الصواب تماما أننا يجب أن نستخدم كل ما لدينا من أدوات لبناء أرضية مشتركة مع الرئيس ترمب."

ووصف دنكن زيارات الدولة بأنها "أهم أداة دبلوماسية" لبريطانيا، قائلا إن الزيارة ستمضي قدما كما هو مقرر لها.

وأثار ترمب منذ توليه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني احتجاجات عالمية بسبب خططه لمنع مهاجرين من سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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