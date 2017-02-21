البث الحي
سياسة|أذربيجان

رئيس أذربيجان يعّين زوجته نائبة له

إلهام علييف وزوجته ميهريبان علييف
إلهام علييف وزوجته ميهريبان علييف
21/2/2017

عيّن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، زوجته "ميهريبان علييف" في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة أذربيجان الثلاثاء أن علييف عيّن زوجته كنائبة له بموجب صلاحيات واردة في دستور البلاد.

وكانت أذربيجان قد أجرت تعديلات دستورية في استفتاء 26 سبتمبر/أيلول 2016، تقرر بموجبه استحداث منصبي "النائب الأول للرئيس"، ونواب الرئيس، وذلك بعد موافقة 86.6 % من المصوتين في الاستفتاء.

ووفقًا للتعديلات الجديدة أُعطى الرئيس صلاحية تعيين وعزل نائبه الأول ونوابه الآخرين، وفي حال خلو منصب الرئيس تتحول كافة صلاحياته والحصانة إلى نائبه الأول، أي إلى زوجته حاليا.

وتولى علييف الحكم عام 2003 خلفا لوالده الراحل حيدر علييف الذي عين نجله قبل وفاته بشهرين في منصب رئيس الوزراء.

وكان علييف الابن هو المرشح الوحيد في أقرب انتخابات رئاسية، والتي أجريت بعد وفاة الوالد بشهرين، ومن ثم صار إلهام علييف رئيسا للبلاد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)