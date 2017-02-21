رئيس أذربيجان يعّين زوجته نائبة له

عيّن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، زوجته "ميهريبان علييف" في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة أذربيجان الثلاثاء أن علييف عيّن زوجته كنائبة له بموجب صلاحيات واردة في دستور البلاد.

وكانت أذربيجان قد أجرت تعديلات دستورية في استفتاء 26 سبتمبر/أيلول 2016، تقرر بموجبه استحداث منصبي "النائب الأول للرئيس"، ونواب الرئيس، وذلك بعد موافقة 86.6 % من المصوتين في الاستفتاء.

ووفقًا للتعديلات الجديدة أُعطى الرئيس صلاحية تعيين وعزل نائبه الأول ونوابه الآخرين، وفي حال خلو منصب الرئيس تتحول كافة صلاحياته والحصانة إلى نائبه الأول، أي إلى زوجته حاليا.

وتولى علييف الحكم عام 2003 خلفا لوالده الراحل حيدر علييف الذي عين نجله قبل وفاته بشهرين في منصب رئيس الوزراء.

وكان علييف الابن هو المرشح الوحيد في أقرب انتخابات رئاسية، والتي أجريت بعد وفاة الوالد بشهرين، ومن ثم صار إلهام علييف رئيسا للبلاد.