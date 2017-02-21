خامنئي: إسرائيل تنهار وأدعو الفلسطينيين لانتفاضة جديدة

قال المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء إن علامات الأفول بدأت تظهر على إسرائيل.

وأضاف خلال خطاب ألقاه أمام نحو 700 شخص يمثلون وفودا لثمانين دولة في مؤتمر مؤيد للفلسطينيين عقد بالعاصمة طهران: "مع ظهور علامات الأفول على الكيان الصهيوني (إسرائيل) والضعف الذي هيمن على حلفائه الرئيسيين وخاصة الولايات المتحدة نرى أن المجتمع الدولي يتحرك تدريجيا في اتجاه التصدي للإجراءات المعادية والمخالفة للقانون واللاإنسانية التي يتخذها الكيان الصهيوني".

وتأتي تصريحات خامنئي في كلمته أمام المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في وقت تتصاعد فيه التوترات مع إسرائيل حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط على حلفائه مثل الولايات المتحدة لتصعيد إجراءاتها ضد إيران.

ودعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الفلسطينيين للانتفاض ضد إسرائيل وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية "ورم سرطاني" ينبغي التصدي له حتى يتحرر الفلسطينيون بالكامل.

وأضاف "سترون بإذن الله أن هذه الانتفاضة ستسجل مرحلة مهمة جدا من تاريخ الكفاح وتفرض هزيمة أخرى على الكيان الغاصب".

وأثناء زيارة لواشنطن الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة فوكس نيوز إن إسرائيل والولايات المتحدة "أمامهما مهمة كبرى" للتصدي لخطر إيران نووية.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالفعل انتقادات شديدة للاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية بينها الولايات المتحدة في 2015 والذي يهدف إلى رفع بعض العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتقول الجمهورية الإسلامية إن أغراض برنامجها النووي سلمية.

وعندما أجرت إيران تجربة إطلاق صاروخ باليستي في أواخر يناير كانون الثاني قال مستشار الأمن القومي لترمب آنذاك مايكل فلين إن الإدارة "توجه تحذيرا" لإيران.

ويتحدث المواطنون الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من مواجهة عسكرية محتملة بين إيران والولايات المتحدة.

ولم يذكر خامنئي أي هجوم عسكري إيراني على إسرائيل في تصريحاته الثلاثاء وركز على المكاسب التي يمكن للفلسطينيين أن يحققوها في أي مواجهة مع إسرائيل التي وصفها بأنها ورم نما في ظل "البلاء الحالي".

وقال وفقا لنص خطابه المنشور على موقعه الإلكتروني "استطاعت عدة انتفاضات ومقاومات متتابعة ومستمرة تحقيق أهداف مرحلية مهمة جدا وأن تسير إلى الأمام مزمجرة نحو تحقيق باقي أهدافها إلى حين تحرير كامل تراب فلسطين".