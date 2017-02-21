البث الحي
سياسة

السجن 18 شهرا فقط لجندي إسرائيلي قتل جريحا فلسطينيا

21/2/2017

قضت محكمة إسرائيلية الثلاثاء بالسجن 18 شهرا على جندي إسرائيلي قتل شابا فلسطينيا جريحا في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي.

وكانت محكمة عسكرية قد دانت الشهر الماضي الجندي إلؤور أزاريا، وهو برتبة سيرجنت، بالقتل غير العمد وهي جريمة تصل أقصى عقوبة لها إلى السجن لمدة 20 عاما بسبب الحادث الذي وقع في مارس/آذار 2016 ببلدة الخليل.

وكان أزاريا مسعفا في الجيش يخدم في مدينة الخليل المحتلة عندما نفذ فلسطينيان عملية طعن. وقتل جنود إسرائيليون بالرصاص أحد المهاجميْن، وتعرض الآخر، وهو الشهيد عبد الفتاح الشريف، لإطلاق نار أصيب على أثره، وبعد 11 دقيقة، وبينما كان الشريف يرقد على الأرض   أطلق أزاريا نيران بندقيته على رأسه، رغم أن الشريف كان ممددا على الأرض فاقدا القدرة على الحركة.

وجاء في حكم الإدانة الصادر الشهر الماضي أن أزاريا قال لجندي إسرائيلي آخر إن الشريف "يستحق الموت" بعد أن ضغط على الزناد.

ورفضت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة حجة أزاريا الذي قال إن الشريف كان يشكل خطرا لأن سكينه كانت قريبة منه، وأنه ربما كان يحمل متفجرات.

وكان مقطع مصور لواقعة إطلاق النار سجله ناشط حقوقي فلسطيني  أظهر أن السكين لم تكن في متناول الشريف ولم يُعثر على قنبلة معه.

وأثارت اللقطات اهتماما دوليا، وعززت من الاتهامات الموجهة لجنود الاحتلال باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)