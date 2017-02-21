إعدام 600 ألف بطة لمكافحة أنفلونزا الطيور

قال وزير الزراعة الفرنسي ستيفان لو فول، الثلاثاء، إن فرنسا ستعدم 600 ألف بطة أخرى لمنع انتشار سلالة (إتش5إن8) من إنفلونزا الطيور.

وستجري أحدث عملية إعدام في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفيروس بمنطقة لانديس بجنوب غرب فرنسا، حيث يتواجد معظم منتجي المنتج الغذائي الفرنسي الشهير الفوا غرا الذي يعتمد على كبد البط والأوز.

وقال لو فول لمحطة فرانس بلو الإذاعية الإقليمية "أعدمنا بالفعل كثيرًا من البط في الجزء الشرقي من هذه المنطقة، ونعرف أنه مازالت هناك منطقة متبقية علينا أن نقوم فيها بتحرك لإعدام كل البط."

وفرنسا والمجر هما أكثر دولتين تضررتا بشدة من سلالة (إتش5إن8) الشديدة العدوى والتي انتشرت في شتى أنحاء أوربا بالإضافة إلى دول بالشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقامت فرنسا بعملية إعدام ضخمة في يناير/كانون الثاني في محاولة لاحتواء الفيروس، وقالت قبل شهر إنها ستقلص عملية الذبح الوقائي بعد تباطؤ انتشار الفيروس ولكن مع ذلك استمر عدد المزارع المصابة في الارتفاع.

وقدر منتجو الفوا غرا أن عدد الطيور الداجنة التي نفقت أو أعدمت بسبب أنفلونزا الطيور في فرنسا يزيد عن 3ملايين و200 ألف طائر، وتوقعوا أن يرتفع العدد إلى 3 ملايين و400 ألف طائر مع تمديد الحكومة إجراءات إعدام الطيور.