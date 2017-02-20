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سياسة|مصر

وفاة سائق توك توك متأثرا بطلق ناري من ضابط شرطة في مصر

20/2/2017

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة سائق توك توك متأثرا بإصابته بطلق ناري.

 

وقالت هناء سرور وكيل الوزارة بمحافظة المنوفية "شمال القاهرة" إن السائق أصيب بطلقة أسفل العين اليسرى واستقرت في الفقرة العنقية الأولى بالعامود الفقري، وتم إجراء عملية جراحية له لكن توفي متأثرا بالإصابة.

وكان ضابط شرطة أطلق النار على سائق التوك توك "محمد عبد الرازق أحمد" بسبب خلاف على أولوية المرور في الشارع حسبما أفاد شهود عيان ثم فر من مكان الحادث وسلم نفسه لاحقا للجهات الأمنية.

وأخلت النيابة العامة سبيل الضابط بكفالة مالية بعد قوله خلال التحقيقات إنه أطلق الرصاص دفاعا عن نفسه.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لآخر كلمات سائق التوك توك من داخل المستشفى يشكو فيه من الألم الشديد الذي يعانيه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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