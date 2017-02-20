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سياسة

وزير الدفاع الأمريكي: لسنا في العراق من أجل النفط

20/2/2017

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن جيش بلاده ليس في العراق "للاستيلاء على نفط أحد" مخالفا بذلك تصريحات الرئيس دونالد ترمب.

وجاءت تصريحات ماتيس قبيل وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

ومن المرجح أن يواجه الوزير الأمريكي أسئلة بشأن تصريحات ترمب وقرارته بما يشمل الحظر المؤقت على السفر للولايات المتحدة وقوله إن أمريكا كان عليها أن تسيطر على نفط العراق بعد غزوه عام 2003.

وكرر ترمب عدة مرات كان آخرها في خطاب أمام موظفي المخابرات المركزية الأمريكية أنه كان واجبا على بلاده الاستيلاء على نفط العراق.

المصدر : رويترز
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