ميركل تلغي زيارة إلى الجزائر جراء مرض بوتفليقة

أعلنت الرئاسة الجزائرية إلغاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زيارتها إلى الجزائر (الاثنين) بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للرئاسة إن بوتفليقة غير قادر على لقائها بسبب "تعذر مؤقت" لإصابته "بالتهاب حاد للشعب الهوائية".

وكان من المقرر أن تزور ميركل الجزائر اليوم الاثنين ضمن جولة في شمال أفريقيا.

وقالت الرئاسة "هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقا."

وكان بوتفليقة أصيب بجلطة عام 2013 ونادرا ما يظهر على الملأ الآن، ومعظم ظهوره في وسائل الإعلام يكون في اجتماعات مع زوار من كبار الشخصيات.