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سياسة

شاهد: ورش في الأردن لزيادة الوعي بمحنة اللاجئين

20/2/2017

اجتمع شبان وفتيات يعيشون في العاصمة الأردنية عمان في مركز اجتماعي لتبادل حكايات وخبرات بشأن وضع اللاجئين في المملكة.

وشعر المجتمعون بالحاجة للتعبير عن مخاوفهم وإقامة روابط صداقة وتفاهم بين المكونات المختلفة لمجتمعهم وذلك في أعقاب الحظر المؤقت الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على سفر اللاجئين للولايات المتحدة.

وكتبت مواطنة أمريكية تقيم في عمان تدعى جيتي واسي رسالة من القلب على لافتة كبيرة في المركز الاجتماعي عبرت فيها عن مشاعرها إلى جانب اللاجئين.

وأوقفت محكمة اتحادية أمريكية تنفيذ قرار ترمب وأخفقت محاولات إدارته في الطعن على قرار المحكمة.

وقال الشبان المقيمون في عمان وسط هذه الأجواء العدائية إنهم يرغبون في إظهار دعمهم للاجئين الذين لا تزال حياتهم رهنا للتأثر على الأرجح بإدارة ترمب.

واجتمعوا واستمعوا للاجئ سوري يدعى عمر المصري الذي تحدث عن الظروف التي أجبرته على مغادرة وطنه سوريا، كما تحدث عن معاناة ابتعاده عن أُسرته لأكثر من أربع سنوات.

وكتب الشبان المجتمعون رسالة تأييد على لافتة كبيرة تقول "لا للجدران" وتطالب بفتح الحدود مؤكدة على أن "كلنا بشر".

وقال منظمو الحشد إنهم يأملون في تنظيم مزيد من الأنشطة المماثلة بهدف جمع مزيد من الناس المنتمين لمشارب مختلفة معا.

المصدر : رويترز
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