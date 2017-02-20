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سياسة|ماليزيا

شاهد: لحظة اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

20/2/2017

نشرت قناة يابانية لقطات من كاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور الماليزي للحظة اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

ويبين التسجيل كيم جونغ نام وهو يتجول في صالات المطار قبل أن تقترب منه سيدتان من اليمين ومن اليسار.

وتظهر اللقطات، التي تم تصويرها من عدة زوايا، السيدة القادمة من اليسار وهي تلقي بمادة على وجهه بعد أن طوقته بذراعيه لفترة وجيزة، قبل أن تفر مبتعدة هي والسيدة الأخرى في اتجاهين مختلفين.

وأظهرت لقطات أخرى كيم جونغ نام وهو يمسح شيئا من على وجهه بينما يسأل موظفين في المطار، قبل أن يتم اصطحابه إلى مركز طبي في المطار.

المصدر : رويترز
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