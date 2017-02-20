شاهد: لحظة اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

نشرت قناة يابانية لقطات من كاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور الماليزي للحظة اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

ويبين التسجيل كيم جونغ نام وهو يتجول في صالات المطار قبل أن تقترب منه سيدتان من اليمين ومن اليسار.

وتظهر اللقطات، التي تم تصويرها من عدة زوايا، السيدة القادمة من اليسار وهي تلقي بمادة على وجهه بعد أن طوقته بذراعيه لفترة وجيزة، قبل أن تفر مبتعدة هي والسيدة الأخرى في اتجاهين مختلفين.

وأظهرت لقطات أخرى كيم جونغ نام وهو يمسح شيئا من على وجهه بينما يسأل موظفين في المطار، قبل أن يتم اصطحابه إلى مركز طبي في المطار.