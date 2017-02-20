شاهد: السبسي يعارض حبس متعاطي "الحشيش" للمرة الأولى

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه سيقدم قانونا لمنع سجن متعاطي الزطلة (الحشيش) في المرة الأولى.

وأوضح السبسي أن بعض الشباب قد يجرب المخدرات وهو صغير على سبيل المرح، ولكنه قد يتحول إلى مجرم بعد سجنه نتيجة اختلاطه بالمجرمين في السجن.

وأضاف السبسي في حديث تلفزيوني مع قناة نسمة المحلية أنه قام بالعفو عن نحو سبعة آلاف شخص بعد حبسهم.

وأشار الرئيس التونسي إلى إمكانية فرض عقوبة أخرى أخف على متعاطي الزطلة، مثل التوبيخ، بدلا من السجن.

وقال السبسي إنه سيطالب مجلس الأمن القومي بعدم تتبع الشباب ممن يتعاطون المخدرات للمرة الأولى.