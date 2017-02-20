شاهد: أزمة إنسانية بسبب أعمال العنف في جنوب السودان

قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين إن أعمال العنف في جنوب السودان تسببت في أكبر أزمة لاجئين في إفريقيا.

وقالت المنظمة إن أكثر من مليون ونصف مليون شخص اضطروا للفرار من جنوب السودان إلى دول مجاورة، وفي مقدمتها أوغندا، التي تستضيف حاليا 740 ألف لاجئ من جنوب السودان.

وأوضحت المنظمة أن أزمة اللاجئين في جنوب السودان هي الأكبر في أفريقيا، وثالث أكبر أزمة لاجئين في العالم بعد سوريا وأفغانستان، لكنها لا تحظى بنفس الاهتمام الدولي، وتعاني من نقص كبير في التمويل.

ويتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر للصراع في جنوب السودان؛ حيث يشكلون نحو 86 بالمائة من اللاجئين الذين وصلوا إلى أوغندا.

وقال مسؤول حكومي كبير في جنوب السودان الاثنين إن أجزاء من بلاده تعاني المجاعة، مضيفا أن حوالي نصف تعداد السكان في البلاد سيعانون نقصا كبيرا في الغذاء بحلول يوليو تموز.

وقال إساياه تشول أرواي، رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في جنوب السودان، خلال مؤتمر صحفي في جوبا: "بعض مقاطعات (ولاية) الوحدة مصنفة على أنها في مجاعة… أو معرضة لخطر المجاعة".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعاني 4 ملايين و900 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان، وذلك بسبب الأثر بعيد المدى للصراع في جنوب السودان وارتفاع أسعار الغذاء وتعثر الاقتصاد وانخفاض الإنتاج الزراعي على أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 ملايين و500 ألف شخص بحلول يوليو/تموز.

واستقل جنوب السودان عن السودان عام 2011، لكن التوترات بين الجماعات العرقية في البلد الناشئ تصاعدات سريعا لتتحول إلى حرب أهلية اندلعت عام 2013.