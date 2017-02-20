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سياسة

روسيا تستهدف بيع أسلحة بقيمة 14 مليار دولار في 2017

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
20/2/2017

أعلن وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف، الاثنين، أن التوقعات تشير إلى أن بيع الأسلحة الروسية هذا العام ستصل إلى 14 مليار دولار.

وقال مانتوروف، رئيس الوفد الروسي المشارك بمعرض الدفاع الدولي "أيدكس 2017 " المنعقد في أبو ظبي أن "التوقعات تظهر أن صادرات المنتجات العسكرية الروسية إلى الخارج، خلال عام 2017، ستكون قريبة من مبيعات العام الماضي، عند 14 مليار دولار".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن عائدات بلاده من تصدير الأسلحة بلغت 15 مليار دولار في عام 2016.

وأشار إلى أن "روسيا، تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وأنه من المهم جداً الحفاظ على هذه السوق".

وسجلت مبيعات روسيا، من الأسلحة مستوى متقاربا خلال عامي 2015 و2014، مع انخفاض قليل من 11.2 إلى 11.1 مليار دولار على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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