بنكيران يحذر من اضطرابات في دول عربية لسوء توزيع الثروة

دعا رئيس الحكومة المغربي المكلف عبد الإله بنكيران، الاثنين، إلى إعادة توزيع الثروة ببعض الدول العربية من خلال الحوار الاجتماعي.

وحذر بنكيران من فقدان الاستقرار ببعض هذه الدول.

جاء ذلك في كلمة له خلال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه اليوم مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بالرباط تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".

وقال بنكيران إن "الحكومات والنخب الاقتصادية والثقافية، هي الفئات المستفيدة، والأقوياء يضعون لأنفسهم الأمور الكافية، وتبقى الفئات الأخرى، التي تستطيع أن تحتج وتنتفض وأحيانا لا تستطيع، ويجب من النخب المستفيدة المكونة من السياسيين والمثقفين ورجال الأعمال يجب أن تتحاور اجتماعيا مع الفئات الأقل استفادة لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة".

وتابع "يجب على الذين يستفيدون أكثر أن يعلموا أن من مصلحتهم أن تستفيد الفئات الضعيفة، وإلا سيفقدون الأساس والأهم وهو الاستقرار".

ومضى قائلا "آن الاوان للفئات المستفيدة أكثر أن ترد بعض الأشياء للفئات المهمشة" ولفت إلى أن الجميع يريد الإصلاح والحلول، ولا أحد يريد التضحية.