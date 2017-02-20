انتقادات لاعتراف موسكو بجوازات الانفصاليين في أوكرانيا

أدانت فرنسا الاثنين قرار روسيا الاعتراف مؤقتا بجوازات سفر أصدرها انفصاليون في أوكرانيا

وقالت إن القرار لا يتسق مع مضمون اتفاق مينسك للسلام فيما وصف متحدث باسم الحكومة الألمانية القرار بأنه انتهاك للاتفاق.

وفي بيان صدر في إفادة روتينية لوسائل الإعلام قالت وزارة الخارجية الفرنسية "فرنسا تأسف على هذا القرار".

وأضاف البيان أن باريس تريد من موسكو التركيز على استخدام نفوذها على الانفصاليين في أوكرانيا لضمان تطبيق بنود اتفاق السلام الموقع في مينسك.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية "الاعتراف بوثائق سفر أصدرتها جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد يقوض وحدة أوكرانيا ويناقض بشكل سافر كل ما تم الاتفاق عليه في مينسك وبالتالي فهو غير مقبول على الإطلاق."

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر الاعتراف مؤقتا بوثائق تسجيل مدنية صدرت عن المناطق التي يسيطر عليها انفصاليون في شرق أوكرانيا وهو قرار أثار انتقادات قوية من الرئيس الأوكراني ومن الولايات المتحدة.