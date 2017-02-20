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سياسة|السويد

السويد تستغرب تصريحات ترمب عن حادث لم يقع!

وزير الخارجية السويدي السابق تساءل ساخرا عما كان يدخنه ترمب
وزير الخارجية السويدي السابق تساءل ساخرا عما كان يدخنه ترمب
20/2/2017

طلبت السفارة السويدية في واشنطن من وزارة الخارجية الأمريكية تفسيرا لتصريح أدلى به الرئيس دونالد تامب عن وقوع حدث أمني في السويد.

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث أمام حشد سياسي في فلوريدا يوم السبت عندما قال، فيما يتعلق بالحاجة إلى حفظ الأمن في الولايات المتحدة: "انظروا إلى ما يحدث في ألمانيا. انظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد."

وأضاف: "السويد. من كان ليصدق هذا؟ السويد.. استقبلوا أعدادا كبيرة. ولديهم مشاكل لم يتصوروا أنها ممكنة".

ولم يفسر ترمب ما قصده بكلامه عن السويد مما جعل الكثير من السويديين في حيرة.

وقالت كاتارينا أكسلسون، المتحدثة باسم الخارجية السويدية: "وجهنا السؤال اليوم إلى وزارة الخارجية الأمريكية. نحاول الحصول على توضيح."

وسخر وزير الخارجية السويدي السابق كارل بيلت على حسابه على تويتر من تصريحات ترمب قائلا: "السويد؟ هجوم إرهابي؟ ماذا كان (ترمب) يدخن؟ أسئلة كثيرة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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