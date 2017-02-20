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سياسة

الاحتلال: سقوط صاروخين من سيناء على إسرائيل

نظام القبة الحديدية
نظام القبة الحديدية
20/2/2017

أطلق صاروخان على الأقل من صحراء سيناء المصرية الاثنين على جنوب إسرائيل لم يتسببا بأضرار أو إصابات، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر الاثنين إن "قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه إسرائيل من منطقة سيناء".

وقال جيش الاحتلال في بيان "في وقت سابق من اليوم، سقطت قذائف أُطلقت من شبه جزيرة سيناء في منطقة مفتوحة في مجلس أشكول الإقليمي". وأضاف البيان "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتقوم القوات بالبحث في المنطقة".

ويأتي الحادث بعد إعلان تنظيم الدولة مقتل خمسة أشخاص في غارة إسرائيلية نفذتها طائرة بدون طيار في شمال سيناء.

وكانت مواقع جهادية تناقلت مساء الأحد بيانا لوكالة "أعماقالتابعة للتنظيم قالت فيه إن الغارة استهدفت سيارة بقرية شيبانة جنوب مدينة رفح في شمال سيناء يوم السبت.

وفي 9 من فبراير/ شباط تبنت "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إطلاق صواريخ على منتجع إيلات البحري في جنوب اسرائيل، واعترضت منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ ثلاثة منها، بينما انفجر الرابع خارج المدينة.

المصدر : وكالات
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