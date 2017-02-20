استطلاع : 55% من الأوربيين يؤيدون حظر دخول المسلمين

أجرى المعهد الملكي للشئون الدولية استطلاعا للرأي شمل 10 آلاف شخص من 10 دول أوربية حول مدى قبولهم لحظر هجرة مواطني الدول الإسلامية

وجاءت فكرة الاستطلاع بعد الجدل الذي أثاره قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير /كانون ثاني الماضي تحت ذريعة خطر الهجمات الإرهابية بوقف دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة ولجميع اللاجئين إلى أراضي الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد (مقره لندن) جاء مواطنو بولندا الأكثر تأييدا لحظر دخول المسلمين إلى أوربا فيما جاء الإسبان الأقل تأييدا لتلك الفكرة.

وفي بولندا أيد الحظر 71 في المائة من شريحة الاستطلاع فيما رفضه 9 بالمائة و19 بالمائة كانوا محايدين.

وفي المجر صوت 64 بالمائة تأييدا للحظر و12 في المائة رفضا و24 بالمائة محايدين، وفي بريطانيا صوت 47 بالمائة تأييدا للحظر و23 بالمائة رفضا له و30 بالمائة محايدين.

وبالنسبة للأستراليين صوت65 % ممن شملهم تأييدا للحظر و عارضه 18% ولم يبد 17 رايا مؤيدا أو رافضا.

وفي إيطاليا أيد الحظر 51 % ورفضه23 % فيما كانت نسبة المحايدين26 %.

وفي فرنسا صوت 61 بالمائة تأييدا للحظر و16 بالمائة معارضة له و23 بالمائة محايدين، أما في إسبانيا فقد صوت 41 بالمائة تأييدا للحظر وهي أقل نسبة تأييد للحظر من الدول التي شملها الاستطلاع مقابل 32 بالمائة رفضا للحظر و26 بالمائة محايدين.

وفي اليونان جاءت نسبة التأييد 58 بالمائة مقابل 20 بالمائة رفضا له و22 بالمائة محايدين.

وفي ألمانيا صوت 53 بالمائة مؤيدين للحظر و19 بالمائة معارضين له و28 بالمائة على الحياد.

وفي بلجيكا صوت 64 بالمائة تأييدا للحظر و15 بالمائة رفضا له و21 بالمائة محايدين.

وانتهى الاستطلاع إلى إجمالي 55 بالمائة مؤيدين لقرار الحظر و20 بالمائة رافضين له و25 بالمائة على الحياد.