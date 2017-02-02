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سياسة|موريتانيا

موريتانيا تفرج عن معارض قذف وزيراً بالحذاء

المعارض الموريتاني الشيخ باي
المعارض الموريتاني الشيخ باي
2/2/2017

أفرجت السلطات الموريتانية عن معارض سياسي كان قد قذف وزير الثقافة بالحذاء في مايو/ أيار الماضي.

وكانت السلطات الموريتانية، قد اعتقلت الشيخ باي من "حركة 25 فبراير"، إثر قذفه لوزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ، بحذاءِ أثناء مؤتمر صحفي.

والثلاثاء الماضي قضت محكمة الاستئناف في ألاك (وسط) بإطلاق سراح الشيخ باي، وذلك بعد أشهر من صدور حكم من المحكمة الابتدائية بنواكشوط يقضي بسجنه ثلاث سنوات.

واعتقل الناشط "الشيخ باي" في 30 مايو/أيار الماضي، عقب قذف الوزير الناطق باسم الحكومة بالحذاء، قبل أن يلقي بمنشورات تنتقد أداء حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، وتتهمها بالفساد.

و"حركة 25 فبراير"، التي ينتمي لها الناشط "الشيخ باي"، حركة شبابية معارضة، أغلب نشطائها ينتمون لأحزاب المعارضة الرئيسية ومن نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الحركة مع بداية ثورات الربيع العربي عام 2011، ورفع أعضاؤها شعار "طرد العسكر من السلطة، والوقوف في وجه الأحكام العسكرية".

وتنظم الحركة من حين لآخر وقفات ومظاهرات مناهضة لحكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 2008، أطاح بأول رئيس مدني منتخب في البلاد، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

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