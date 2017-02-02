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سياسة

على عكس توقعات الاحتباس الحراري.. علماء يؤكدون اقتراب "العصر الجليدي"

علماء يؤكدون اقتراب العصر الجليدي
علماء يؤكدون اقتراب العصر الجليدي
2/2/2017

قال باحثون من جامعة نورثومبريا البريطانية إن الأرض قد دخلت عصراً جليدياً صغيراً بدايةً من الشتاء الحالي.

وأكد الباحثون أن هذا العصر الجليدي سيبلغ ذروته في العام 2030.

وقد أعلن العلماء بداية عصرٍ جليديٍ صغيرٍ يستمر لعقود، وذلك على عكس كل التوقعات باتساع ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض، بحسب موقع Newizv الروسي.

إذ استنتج الخبراء الذين يقومون بمراقبة البقع الشمسية، أن عددها آخذ في النقصان، وأن النشاط الشمسي سيقل بنحو 60% بعد 13 سنة من الآن.

وبالرغم من ذلك فإنه ليس معروفا بعد، إلى كم درجة سينخفض متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض.

جدير بالذكر، أن علماء روس نوهوا في العام 2015، أن عصراً جليدياً سيحل على الأرض بدلاً من ظاهرة الاحتباس الحراري.

واستنتج الخبراء أن العالم يستعد لدخول عصر جليدي، بعد 20 عاماً من البحث في بحيرة إلجيجيتجن في دائرة تشوكوتكا أقصى شمال شرقي روسيا، والتي كانت قد تشكلت قبل نحو 3.5 مليون سنة نتيجةً لاصطدام نيزك بالأرض.

وتحتوي أرض البحيرة على ما يمكن اعتباره خريطة للتغير المناخي على الأرض، بحسب ما يعتقده العلماء.

وعند تحليل عينة من التربة أخذت من قاع البحيرة، وُجِدت العديد من الأنماط الطبيعية التي أدت بالعلماء إلى استنتاج تحول المناخ على الأرض إلى البرودة القارسة في المستقبل القريب.

كما نوه العلماء أن ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض لم تكن إلا ظاهرة قصيرة الأجل.

 

المصدر : الجزبرة مباشر
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