شاهد: شوارزينغر يطالب ترمب بتبادل الوظائف.. "حتى ينام الناس مستريحين"

دارت حالة من السجال والتهكم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزينغر.

وقال الرئيس الأمريكي للآلاف ممن تجمعوا لحضور فعالية "إفطار الصلاة الوطني" في واشنطن إنه يتعين عليهم الصلاة لحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزينغر الذي تولى برنامج ترمب التلفزيوني " ذا سيليبريتي أبرينتس".

وقال ترمب متهكما اليوم الخميس إنه يريد أن يصلي من أجل أرنولد بعد ضعف معدلات مشاهدة البرنامج.

وكان ترمب النجم الأصلي للبرنامج الذي يظهر فيه أشخاص يسعون للحصول على وظيفة في شركته وفيما بعد يعرض برنامج " ذا سيليبرتي أبرينتس" النجوم الذين يتنافسون للحصول على أموال لتقديمها لمنظمات خيرية.

وانتقد ترمب في وقت سابق شوارزينغر للتقديرات التي يحصل عليها البرنامج بعدما أصبح المذيع الجديد أوائل العام الجاري، وقال اليوم الخميس إن المعدلات تراجعت حرفيا.

ورد المتحدث باسم شوارزينغر، قائلا إن نجم أفلام الحركة والحاكم السابق "يصلي من أجل أن يتمكن الرئيس ترمب من بدء تحسين معدلات شعبيته".

ثم رد شوارزينغر نفسه بنشر مقطع فيديو على حسابه على تويتر، وقال فيه:" مرحبا دونالد، لدي فكرة رائعة لما لا نبدل الوظائف، لأنك رائع جدا في التلفزيون وآخذ على عاتقي وظيفتك حتى يمكن للناس أن يناموا مستريحين مجددا".

جدير بالذكر أن شوارزينغر غير مؤهل لشغل منصب الرئيس لأنه ولد في النمسا.