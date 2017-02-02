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سياسة|الصين

شاهد: "بيوت النعش" بدائل لسكان هونغ كونغ

2/2/2017

أجبر سكان مدينة هونغ كونغ على العيش في "بيوت النعش" وذلك بعد ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 50% منذ عام 2012.

 وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع متوسط الإيجارات في ​​هونغ كونغ بنسبة 10,5% في العام 2015.

واستعرض مقطع مصور كيف يعيش الصيني وونغ زيوا البالغ من العمر (61 عامًا) في مثل هذه الملاجئ صغيرة المساحة والضيقة للغاية ما جعلهم يطلقون عليها "بيوت النعش" حيث لا تزيد مساحتها عن مترين مربعين فضلاً عن سقفها شديد الانخفاض ما يشبه القفص.

يعيش الرجل المسن في هذا المكان منذ أكثر من 20 عامًا ويدفع إيجارا 1750 ينًا (226 دولارًا) في الشهر الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة المساكن بإهانة لكرامة الإنسان وعدم الرضا.

وظهر وونغ وهو بالكاد يستطيع النوم في هذا النعش، وقال إنه تقدم منذ عامين بطلب الحصول على شقة في المساكن العامة لكنه لم يتلق أي رد وقيل له إن ألمر ربما يستغرق 3 سنوات أو 4 حتى فقد الأمل.

ويعيش في تلك الأقفاص النعشية قرابة 200 ألف مواطن وفقًا لبيانات حكومية لكن ربما يكون الرقم الحقيقي أكبر من ذلك.

وتخطط الحكومة لبناء 460 ألف شقة سكنية في العشر سنوات المقبلة، إسكان عام وخاص، لقرابة 7 ملايين نسمة. 

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