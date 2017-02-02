رايتس ووتش" تتهم الحشد الشعبي باحتجاز فارّين من الموصل"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مليشيا الحشد الشعبي العراقي باحتجاز فارّين من الموصل في مراكز احتجاز سرية.

وقالت المنظمة في بيان الخميس إن مليشيا الحشد الشعبي تفتقد التدريب على الفحص والاحتجاز هذه ما يجعل الأشخاص المحتجزين لديها "عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري".

وحثت المنظمة السلطات العراقية على أن "تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي".

كما طالبت المنظمة السلطات بضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم، وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين.

وبدأ الجيش العراقي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية استعادة السيطرة على الموصل من تنظيم الدولة، وهي عملية تشارك فيها مليشيا الحشد الشعبي.

وقالت المنظمة إنها التقت فارين من عدد من قرى الموصل، وإنهم شكوا من احتجاز ذويهم لدى مقاتلي الحشد الشعبي.

وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يقول لنا الأهالي في حالة تلو الأخرى إن مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم. وفي ظل أنه لا يمكننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلى الشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هو مدعاة لقلق بالغ".