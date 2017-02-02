البث الحي
سياسة|تركيا

اليونان: تركيا انتهكت المجال الجوي أكثر من 100 مرة

1/2/2017

قالت اليونان إن طائرات حربية تركية انتهكت بشكل متكرر المجال الجوي اليوناني الأربعاء.

وتشهد العلاقات بين بين البلدين توترات بسبب امتناع أثينا عن تسليم جنود أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في انقلاب فاشل.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع اليونانية إنهم سجلوا 138 انتهاكا فوق جزر في وسط وجنوب بحر إيجه وهو عدد كبير بشكل غير عادي. وقالوا إنه جرى اعتراض الطائرات التركية.

وقضت محكمة يونانية الأسبوع الماضي برفض تسليم ثمانية ضباط عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز 2016 . وقالت تركيا إنها ستجري مراجعة للعلاقات بين البلدين. 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إسرائيليون يسيئون للنبي رفضًا لبيع نادٍ إسرائيلي لشيخ إماراتي (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات تثير غضب 29 منظمة حقوقية

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)