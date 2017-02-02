اليونان: تركيا انتهكت المجال الجوي أكثر من 100 مرة

قالت اليونان إن طائرات حربية تركية انتهكت بشكل متكرر المجال الجوي اليوناني الأربعاء.

وتشهد العلاقات بين بين البلدين توترات بسبب امتناع أثينا عن تسليم جنود أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في انقلاب فاشل.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع اليونانية إنهم سجلوا 138 انتهاكا فوق جزر في وسط وجنوب بحر إيجه وهو عدد كبير بشكل غير عادي. وقالوا إنه جرى اعتراض الطائرات التركية.

وقضت محكمة يونانية الأسبوع الماضي برفض تسليم ثمانية ضباط عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز 2016 . وقالت تركيا إنها ستجري مراجعة للعلاقات بين البلدين.