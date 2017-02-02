الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يلتقي ترمب

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، التقى الخميس بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبهذا يكون الملك عبد الله هو أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي.

وقالت المتحدثة إن عبد الله التقى ترمب قبل إفطار الصلاة الوطني، الذي ينظم سنويا بالعاصمة واشنطن، ويشارك فيه سياسيون وقيادات دينية أمريكية.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تفاصيل بشأن اللقاء بين الزعيمين، حيث كان اللقاء مغلقا.

وظهر الملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا في إفطار الصلاة الوطني الخميس وهما يجلسان إلى جوار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

ويعد عبد الله أيضا أول زعيم عربي يجري محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن حيث عقد لقاءات هذا الأسبوع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الدفاع جيمس ماتيس.