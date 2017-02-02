الكونغرس يصوت على تعيين تيلرسون وزيرا للخارجية

نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنيل موافقة مجلس الشيوخ الأربعاء على تعيين وزير خارجيته ريكس تيلرسون

إلا أن معركة طويلة تلوح في الأفق بشأن ترشيحاته الأخرى، إذ سيقف الديموقراطيون في وجه تنفيذ ترمب لوعده بتغيير المشهد السياسي.

وبعد معركة شرسة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية على تعيين رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة إكسون موبيل وزيرا للخارجية في إدارة دونالد ترمب، بتأييد 56 عضوا في مقابل 43.

وعارضت غالبية الديموقراطيين هذا التعيين بسبب علاقات سابقة كانت تربط تيلرسون بروسيا وخشية من أن يؤيد الوزير الجديد وترمب رفع بعض العقوبات عن موسكو.

وتيلرسون هو فقط المسؤول الحكومي الكبير السادس الذي يوافق مجلس الشيوخ على تعيينه بعد وزراء النقل والدفاع والأمن الداخلي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) والسفيرة لدى الأمم المتحدة.

وتواصل الأقلية الديموقراطية مساعيها الإجرائية لتأخير الموافقة على تعيين وزراء آخرين.

وكان ترمب اغتنم الفرصة لترجيح كفة المحافظين في المحكمة الأمريكية العليا، مرشحا في الأسبوع الثاني من رئاسته التي اتسمت بخطوات غير معتادة، القاضي نيل غورستش للمقعد التاسع في المحكمة الأمريكية العليا خلفا للقاضي أنطونين سكاليا الذي توفي العام الماضي، مرجحا بذلك كفة المحافظين في المحكمة التي تبنت مسائل مهمة في المجتمع الأمريكي.

وأعلن ترمب الأربعاء أثناء لقاء مع رجال أعمال وزعماء محليين أمريكيين سود أن غورستش "سيحصل على الموافقة بسرعة كبيرة"، إلا أن هذا الإعلان ينذر بمعركة ستكون بكل المعايير طاحنة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون للموافقة على غورستش بعد أن رفض الحزب الجمهوري طوال العام الماضي ملء المقعد الشاغر بمرشح الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما.

وحذر زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن الديموقراطيين سيصرون على حصول غورستش على الغالبية القصوى بستين صوتا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد. وقد يدفع ذلك بالجمهوريين إلى تغيير قواعد مجلس الشيوخ للموافقة عليه بأغلبية ضئيلة أو ما يسمى ب"الخيار النووي" للالتفاف على التعطيل الديموقراطي.