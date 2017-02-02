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سياسة|الجزائر

الرئيس الجزائري يحدد 4 مايو لإجراء الانتخابات النيابية

2/2/2017

حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تاريخ الرابع من أيار/مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها الخميس، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استدعى اليوم الهيئة الناخبة ليوم الخميس الرابع من أيار/مايو المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني( مجلس النواب).

وأوضحت أنه بموجب الدستور وأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس الرابع من أيار/مايو المقبل بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 

وأضافت  أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و22 فبراير/شباط الجاري  للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

وأعلنت أغلبية أحزاب المعارضة نيتها المشاركة في هذه الانتخابات التي قاطعها حزب طلائع الحريات الذي يقوده علي بن فليس، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة السابقة ورئيس الحكومة الأسبق.

المصدر : الجزيرة مباشر
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