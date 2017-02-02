الخارجية الفلسطينية تأمل أن تكون مواقف إدارة ترمب من المستوطنات "مؤقتة"

أوضحت الخارجية الفلسطينية عن الأمل في أن تكون مواقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاستيطان الإسرائيلي "انتقالية ومؤقتة".

وذلك في إشارة إلى عدم إدانة خطوات التوسع الاستيطاني خلال الأيام الماضية.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة، إلى المسارعة في تولي دورها في رعاية عملية السلام والمفاوضات الجدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها وصل "الأناضول" نسخة منه، عن أملها بفتح حوارات مباشرة بين الولايات المتحدة وطرفي الصراع، من دون تجاهل أو تغييب أي منهما، بعد تسلم ريكس تيلرسون مهام منصبه وزيراً للخارجية.

وطالبت "الخارجية"، الولايات المتحدة الإعلان عن محددات ومرتكزات الرؤية الأمريكية للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك الموقف من حل الدولتين وسبل انقاذه وتحقيقه بالتنسيق مع الشركاء العرب والدوليين والإقليميين.

وقالت إنها تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل والمواقف التي تصدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الاستيطان.

وعبرت عن أملها أن تكون هذه المواقف "انتقالية ومؤقتة" ناتجة عن انشغالات الإدارة وسعيها لتمكين نفسها، وليست مواقف نهائية ومسبقة من القضية الفلسطينية.

كما دعت الإدارة الأمريكية الجديدة، الى التأني والحذر في تعاملها مع الاقتراحات السياسية أحادية الجانب التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومنذ تولي دونالد ترمب مهامه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية بعثت السلطة الفلسطينية عدة رسائل للإدارة الامريكية طلبت فيها عدم نقل السفارة الأمريكية للقدس، واستعدادها للعمل معها من أجل السلام.

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للأناضول، في وقت سابق، "بعثنا عدة رسائل للإدارة الأمريكية لكن للأسف لم يرد على أي منها".

وتخشى السلطة من تنفيذ ترمب لوعده، الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة للقدس، ما سيعني اعترافاً أمريكياً بالقدس "عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل"، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة، وهيئات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية، ويرحب به الجانب الإسرائيلي.

كما أعلنت إسرائيل عن توسعات استيطانية عدة بالضفة الغربية المحتلة، منذ تولي ترمب السلطة قبل نحو أسبوعين، من دون إدانة من جانب واشنطن، خلافاً للمواقف الأمريكية السابقة التي تعتبر الاستيطان "يهدد" السلام.