البيت الأبيض: تجربة إيران الصاروخية لن تمر دون رد

قال البيت الأبيض الخميس إن الإدارة الأمريكية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران وعلى غيرها من الأعمال العدائية.

وذلك بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه حذر طهران دون أن يقدم تفاصيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر "سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح فإن ما قام به (مستشار الأمن القومي مايكل فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير وأن ذلك لن يمر دون رد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الخميس إن "إيران تسلمت تحذيرا رسميا" بسبب إطلاقها صاروخا باليستيا فيما ردّت إيران من جانبها بأنها تعتبر تحذير ترمب لها "لا أساس له" و"استفزازيا".

وأعلنت إيران الخميس نجاح تجربة الصاروخ الباليستي الذي قالت الولايات المتحدة إنه انفجر قبل أن يصل إلى هدفه.

وقال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية: "التجربة الصاروخية يوم الأحد كانت ناجحة… التجربة لم تنتهك اتفاقا نوويا مع القوى العالمية أو أي قرار للأمم المتحدة".