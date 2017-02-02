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سياسة|أمريكا

احتجاز رهائن بسجن في ديلاوير الأمريكية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية
الشرطة الأمريكية- أرشيفية
1/2/2017

احتجز نزلاء في سجن للرجال بولاية ديلاوير الأمريكية حراس بالسجن الأربعاء ما دفع السلطات إلى إغلاقه.

وقالت جايمي كارفيل، متحدثة باسم إدارة السجون في الولاية،  إن سجن جيمس تي. فوجن في بلدة سميرنا على بعد نحو 64 كيلومترا إلى الجنوب من ويلمنجتون أغلق، ولم يتضح على الفور عدد من احتجزوا رهائن أو ما أدوارهم داخل السجن.

وأضافت "لدينا معلومات محدودة للغاية.

وقالت قناة (إيه.بي.سي 7) الإخبارية نقلا عن رابطة ضباط السجون في ديلاوير إن الرهائن من حراس السجن.

وتتعامل فرق التدخل التابعة لإدارة السجون وشرطة ولاية ديلاوير مع واقعة احتجاز الرهائن في السجن الذي يضم نحو 2500 نزيل.
 

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