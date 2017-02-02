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سياسة|إيران

إيران تعتبر تحذير ترمب "استفزازيا" وتؤكد نجاح تجربتها الصاروخية

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2/2/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس إن "إيران تسلمت تحذيرا رسميا" بسبب إطلاقها صاروخا باليستيا.

وردّت إيران من جانبها بأنها تعتبر  تحذير ترمب لها "لا أساس له" و"استفزازيا".

وقالت الإدارة الأمريكية الأربعاء إنها تبحث كيفية الرد على هذه التجربة.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر: "كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته الولايات المتحدة معهم!"

وفي تغريدة ثانية قال: "كانت إيران على شفا الانهيار حتى جاءت الولايات المتحدة وألقت إليها بطوق النجاة في شكل اتفاق: 150 مليار دولار".

وانتقد ترمب الاتفاق النووي الإيراني مرارا ووصفه بأنه ضعيف وغير فعال.

من جانبها قالت إيران على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الخميس إن التحذير الذي وجهته الإدارة الأمريكية للجمهورية الإسلامية بعد التجربة الصاروخية "لا أساس له" و"استفزازي".

في نفس السياق أعلنت إيران الخميس نجاح تجربة الصاروخ الباليستي الذي قالت الولايات المتحدة إنه انفجر قبل أن يصل إلى هدفه.

وقال وزير الدفاع حسين دهقان في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية: "التجربة الصاروخية يوم الأحد كانت ناجحة… التجربة لم تنتهك اتفاقا نوويا مع القوى العالمية أو أي قرار للأمم المتحدة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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