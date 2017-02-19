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سياسة

وزير الخارجية السعودي: إيران الراعي الرئيسي للإرهاب العالمي

19/2/2017

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (الأحد) إن طهران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم.

وأضاف، إيران قوة مُزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتريد "تدميرنا".

وأضاف للوفود المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن "تبقى إيران الراعي الرئيسي المنفرد للإرهاب في العالم…هي مُصرة على قلب النظام في الشرق الأوسط، وما لم تغير إيران سلوكها سيكون من الصعب جدا التعاون مع دولة مثل هذه".

وقال الجبير إن إيران تدعم حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد وتمول الانفصاليين الحوثيين في اليمن وجماعات العنف في أنحاء المنطقة.

وقال إن المجتمع الدولي يحتاج إلى وضع "خطوط حمراء" واضحة لوقف تصرفات إيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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