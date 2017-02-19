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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: محتجون يشيّعون "نعش" الرئاسة الأمريكية في نيويورك

19/2/2017

نظم مئات المحتجين المعارضين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب جنازة رمزية "للرئاسة الأمريكية" في مدينة نيويورك السبت.

وحمل المحتجون "نعشا" يرمز لوفاة "الرئاسة الأمريكية" بوصول ترمب إلى البيت الأبيض، وذلك قبيل يوم من عطلة "يوم الرئيس" غدا الاثنين.

وكتب المحتجون على النعش تاريخ ولادة الرئاسة الأمريكية في 30 أبريل/نيسان 1789، وهو تاريخ تنصيب الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن، وتاريخ وفاتها الذي اعتبروا أنه يوافق يوم تنصيب ترمب في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

وارتدى العديد من المحتجين ملابس سوداء، بينما ارتدى آخرون ملابس تاريخية تشبه ملابس الرؤساء الأمريكيين السابقين مثل أبراهام لينكولن، في حين ارتدى آخرون ملابس تنكرية تصور تمثال الحرية وسيدة العدالة، وهما يرتديان ملابس سوداء.

وردد المحتجون عددا من الترانيم الحزينة بينما عزفت موسيقى جنائزية، تعبيرا عن حالة الحداد بسبب وفاة الرئاسة الأمريكية بوصول ترمب إلى البيت الأبيض، حسب قولهم.

وواجه ترمب منذ توليه السلطة سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات الضخمة، شارك فيها ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة والعالم، أدانوا فيها مواقف ترمب من المرأة والمهاجرين وغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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