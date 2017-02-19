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سياسة|كولومبيا

شاهد: لحظة انفجار قرب حلبة مصارعة الثيران في كولومبيا

19/2/2017

وثقت كاميرا مراقبة لحظة انفجار دام أودى بحياة أكثر من 30 شخصا قرب حلبة لمصارعة الثيران في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وقال مكتب رئيس بلدية بوغوتا (الأحد) إن 31 شخصا على الأقل معظمهم من ضباط الشرطة أصيبوا في انفجار قرب حلبة لمصارعة الثيران في العاصمة الكولومبية خلال استعدادهم لمواجهة احتجاجات.

ولم تتضح على الفور تفاصيل بشأن أسباب الانفجار وأظهرت صور في وسائل الإعلام ضابطا ملابسه ممزقة يتلقى مساعدة من زملائه وزجاجا محطما وأضرارا في مبان سكنية مجاورة.

وقال مكتب رئيس بلدية بوغوتا في حسابه على تويتر إن اثنين من المصابين إصابتهما خطيرة.

ويحتشد المئات من المحتجين في بوغوتا كل أسبوع للتظاهر ضد مصارعة الثيران التي استؤنفت الشهر الماضي للمرة الأولى في أربعة أعوام. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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