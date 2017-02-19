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سياسة

شاهد: عشرات القتلى و50 مصابا في تفجير انتحاري بالعاصمة مقديشو

19/2/2017

قال مسؤول محلي إن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة وقع في سوق بالعاصمة الصومالية مقديشو مما أسفر عن سقوط 39 قتيلا وإصابة 50 آخرين.

ويأتي تفجير الأحد بعد أيام من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال الطبيب عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف "انتشلنا 39 جثة وكان هناك الكثير من المصابين".

وقال مدير المستشفى محمد يوسف إن مستشفى المدينة استقبل 47 مصابا.

وقال شاهد عيان يدعى عيد الله عمر إن السوق دمر.

وأضاف "كنت في متجري عندما جاءت سيارة إلى السوق وانفجرت. رأيت أكثر من 20 شخصا على الأرض. كان أغلبهم قتلى ودمر السوق تماما".

ولم تعلن حركة الشباب الإسلامية التي تقاتل الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

وتمكنت حركة الشباب من تنفيذ تفجيرات دموية على الرغم من فقدها أغلب الأراضي التي كانت تسيطر عليها في البلاد لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تساند الحكومة الصومالية.

وانتخب الصومال هذا الشهر رئيسا جديدا هو محمد عبد الله محمد.

ويشهد البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي حربا أهلية منذ 1991  وتحذر منظمات الإغاثة من موجة جفاف شديدة تعرض مناطق شاسعة من البلاد لخطر المجاعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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