شاهد: طفلة حلب بانا العابد تزور صبيا سوريا فقد ساقيه

قامت طفلة حلب بانا العابد بزيارة صبي سوري فقد ساقيه قبل يومين، بعدما أثار مشهد إصابته تعاطفا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبثت بانا العابد، المعروفة باسم طفلة حلب، على حسابها على موقع تويتر لقطات لها وهي تزور الطفل عبد الباسط طعان الصطوف، الذي أصيب إصابة بالغة أدت إلى بتر ساقيه في غارة جوية نفذتها طائرات النظام السوري على بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.

وخلال الفيديو قامت بانا العابد بتقديم هدايا ولعب للطفل عبد الباسط، أو "عبدو" كما اشتُهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت الطفلة الحلبية رسالة دعت فيها العالم إلى تقديم العون لأطفال سوريا، مؤكدة أن أطفال سوريا أقوياء، لن تمنعهم الحرب من المطالبة بحقهم.

وكانت اللقطات التي رصدت لحظة إصابة الطفل عبد الباسط قد جذبت اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حمله والده من موقع القصف وقد بترت ساقاه بسبب القصف.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو ينادي والده، الذي ذهب يبحث عن ناجين آخرين من الأسرة، "يا بابا شيلني"، وهي عبارة صارت وسما واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتسبت العابد شهرة واسعة بتسجيلها لمحنة مدينة حلب على حسابها على موقع تويتر خلال حصار النظام السوري والمليشيات المتحالفة معه للمدينة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجذبت تغريدات الطفلة اهتمام العالم، فالتقى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأرسلت إليها الكاتبة البريطانية الشهيرة جي كي رولينغ، مؤلفة سلسلة كتب "هاري بوتر"، نسخة من أحدث كتبها موقعا باسمها.