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سياسة

شاهد: رئيس غامبيا الجديد يؤدي اليمين بعد عودته للبلاد

19/2/2017

أدى رئيس غامبيا الجديد أداما بارو اليمين الدستورية بعد عودته من السنغال التي أدى فيها اليمين سابقا بسبب رفض سلفه ترك السلطة.

وجرت مراسم أداء اليمين في استاد رياضي مزدحم غربي العاصمة بانغول السبت، وذلك بعد شهر من أداء بارو اليمين في السفارة الغامبية في السنغال، بسبب رفض الرئيس السابق يحيى جامع مغادرة منصبه رغم خسارته في الانتخابات التي أجريت أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأدى بارو اليمين أمام رئيس القضاة حسن بوباكار جالو، الذي تم تعيينه قبل ثلاثة أيام فقط.

وحضر مراسم أداء اليمين عدد من زعماء من "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إكواس)، والتي ساهمت قوات تابعة لها في إجبار يحيى جامع على ترك السلطة.

واختارت حكومة بارو السبت للاحتفال بأداء اليمين، كونه يوافق تاريخ استقلال غامبيا عن الاحتلال البريطاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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