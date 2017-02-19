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سياسة

شاهد: إطلاق صاروخ من منصة تابعة لناسا وعودته بنجاح

19/2/2017

أطلق الأحد صاروخ فالكون تابع لشركة سبيس إكس من منصة إطلاق مستأجرة من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)

في مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا ثم نجح في الهبوط مرة أخرى على الأرض بعد ذلك بتسع دقائق.

وانطلق الصاروخ الساعة 9:39 صباحا بالتوقيت المحلي (1439 بتوقيت غرينتش) محملا بشحنة تزن 2500 كيلوغرام من الإمدادات ومعدات التجارب العلمية لإيصالها إلى محطة الفضاء الدولية.

وبعد الإطلاق انفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ وعادت ولمست الأرض على منصة هبوط في محطة كيب كنافيرال الجوية المجاورة. وهذا ثامن هبوط ناجح لشركة سبيس إكس.

وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها سبيس إكس صاروخا من منصة الإطلاق التاريخية (لونش كومبليكس 39إيه) في مركز كنيدي للفضاء والتي بنيت في ستينيات القرن الماضي في إطار برنامج أبولو للقمر وتغير نشاطها إلى إطلاق مواكيك الفضاء فيما بعد.

وقالت شركة سبيس إكس  التي أسسها الملياردير إيلون ماسك إنها ألغت أولى محاولاتها لإطلاق الصاروخ أمس السبت قبل 13 ثانية من إطلاقه بسبب مخاوف تتعلق بنظام التوجيه في المرحلة العليا من الصاروخ.

وستتابع ناسا -التي كلفت سبيس إكس بنقل شحنة لمحطة الفضاء الدولية بعد انتهاء برنامج المكوك الفضائي- عن كثب إطلاق الصاروخ لمعرفة المزيد عن عمليات الشركة قبل أن تكلفها بنقل رواد ناسا في صواريخها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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